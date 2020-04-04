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Во Франции пойман мигрант, убивший двух человек в пригороде Парижа

04.04.2020 20:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции пойман мигрант, убивший двух человек в пригороде Парижа

Во Франции задержан убийца прохожих. 32-летний суданец напал на людей в парижском пригороде.

Двоих убил, ещё семеро пострадали. По предварительной версии, конфликт произошел без очевидных причин. Все жертвы были случайными прохожими. Полиция пока не называет случившееся терактом.

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Во Франции задержан убийца прохожих. 32-летний суданец напал на людей в парижском пригороде. Двоих убил, ещё семеро пострадали. По предварительной версии, конфликт...
 
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