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Во Франции пойман мигрант, убивший двух человек в пригороде Парижа
Источник материала: ОНТ
Во Франции задержан убийца прохожих. 32-летний суданец напал на людей в парижском пригороде.
Двоих убил, ещё семеро пострадали. По предварительной версии, конфликт произошел без очевидных причин. Все жертвы были случайными прохожими. Полиция пока не называет случившееся терактом.
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Во Франции задержан убийца прохожих. 32-летний суданец напал на людей в парижском пригороде. Двоих убил, ещё семеро пострадали. По предварительной версии, конфликт...
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