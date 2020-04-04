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В Беларуси продлят школьные каникулы
Источник материала: ОНТ
В Беларуси будут продлены весенние школьные каникулы. Об этом сообщил telegram-канал "Пул Первого".
Материал дополняется.
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В Беларуси будут продлены весенние школьные каникулы. Об этом сообщил telegram-канал "Пул Первого". Материал дополняется. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram
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