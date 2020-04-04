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ЧБ по футболу: Драгун принёс победу БАТЭ, а «Шахтёр» сыграл вничью с «Неманом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается третий тур высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В субботней программе соревнований – три матча. «Неман» и «Шахтер» так и не смогли открыть счет во встрече, поединок завершился ничьей.
А вот в матче БАТЭ – «Рух» первый гол забили уже в первом тайме: в составе борисовчан отличился Станислав Драгун. Как оказалось позже, это взятие ворот и стало победным! Итоговый счет – 1:0. И БАТЭ впервые в этом сезоне выигрывает матч высшей лиги.
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Новости Беларуси. Продолжается третий тур высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В субботней программе...
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