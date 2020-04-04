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«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?

04.04.2020 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области продолжается акция «Мы с тобой, ветеран», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?


«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?

Участников Великой Отечественной, которые проживают в столичном регионе, посещают на дому. От торговой сети «Евроопт» каждому – продуктовый набор. Это крупы, сладости, чай, консервы.

«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?

Чтобы не подвергать пожилых людей опасности, социальные работники надевают маски и продезинфицированные перчатки. Ну и, конечно, в адрес ветеранов звучат слова благодарности в преддверии 75-летия Победы. 

«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?


Наталья Денисевич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского районного исполнительного комитета:
Ветеранам Великой Отечественной войны оказываются различные меры социальной поддержки. Это и социальное обслуживание, медобслуживание, проезд в транспорте, материальная помощь. Но самое главное для наших ветеранов – это забота и внимание.

«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?

Только в Минской области проживает 650 ветеранов войны. Внимание окажут каждому. 

Люди в материале: Наталья Денисевич

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается акция «Мы с тобой, ветеран», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Участников Великой Отечественной,...
 
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