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«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области продолжается акция «Мы с тобой, ветеран», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участников Великой Отечественной, которые проживают в столичном регионе, посещают на дому. От торговой сети «Евроопт» каждому – продуктовый набор. Это крупы, сладости, чай, консервы.
Чтобы не подвергать пожилых людей опасности, социальные работники надевают маски и продезинфицированные перчатки. Ну и, конечно, в адрес ветеранов звучат слова благодарности в преддверии 75-летия Победы.
Только в Минской области проживает 650 ветеранов войны. Внимание окажут каждому.
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается акция «Мы с тобой, ветеран», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участников Великой Отечественной,...
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