|
Официально: весенние каникулы у школьников продлены на неделю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Принято решение о продлении в Беларуси на неделю весенних школьных каникул. Как
Министр образования Игорь Карпенко доложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации, собрав предварительно мнения и обращения родителей учеников.
Окончательное решение принято – каникулы будут продлены на неделю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Принято решение о продлении в Беларуси на неделю весенних школьных каникул. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Администрацию Президента...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)