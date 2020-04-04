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Мобильному телефону – 47 лет. Как изменилось изобретение почти за полвека?

04.04.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вот для таких историй и нужен мобильный телефон всегда под рукой. Привычный гаджет на неделе отметил день рождения. Полезному изобретению в этом году – 47! 

Сотовый, трубка или просто мобильник. История эпохального события началась с одного звонка – американский инженер просто решил похвастаться перед коллегой из конкурирующей фирмы.  

Мартин Купер – гений своего времени. Его изобретение весило больше килограмма, а заряда аккумулятора хватало лишь на 20 минут. 16-ю годами ранее советский инженер Леонид Куприянович изобрёл переносной радиотелефон. Он был тяжелее американского в 3 раза, но мог работать до 30 часов. Правда, в Советском Союзе мобильный телефон в привычном понимании появился лишь в 79-м.   

И тогда колёса прогресса стали вертеться быстрее. То, о чём не могли даже мечтать, стало реальностью – личная жизнь перестала быть достоянием телефонистов, а связь стала доступнее. Не прилагая особых усилий, можно было позвонить в любую точку мира. Поболтать. А иногда даже, между делом, похвастаться. 

Первый телефон у Маши появился, когда ей было 20. Компактный, с цветным дисплеем – это был настоящий фурор. С ним девушка не расставалась лет 5. Как ни крути – первая любовь. А потом завертелось… раскладушки, слайдеры, чёрные, золотые. Каких только не было. И каждый отражал мини-эпоху, вот с этим устраивалась на работу, с этим прошли студенческие годы… А как они звучали…  

Эволюция проходила на наших глазах. Телефоны становились легче, компактнее, пропадали кнопки. Потом снова меняли облик. Но служили минимум несколько лет. 

Ещё лет 20 назад по телефону можно было определить даже статус человека, как-никак стоили средства связи недёшево. Вот за эту «Нокиа» в 2006-м Дмитрий заплатил около $100 по курсу. Телефон брал маме, Дмитрий стал первым покупателем магазина мобильного оператора МТС. Теперь он первый, кому фирма решила обновить телефон. Просто так, то есть даром. 

Дмитрий Змитраченок: «Она этим телефоном попользовалась больше 10 лет. Пока он не стал непригоден к эксплуатации, батарейка тоже умерла. Тем не менее он, как видите, всё ещё цел. Если батарею поменять, я думаю, он и включится и заработает». 

Может и заработает, но уже не сможет быть конкурентом современным гаджетам. Теперь телефон – это не просто средство связи, а мини-компьютер. Офис в кармане. А иногда даже киностудия. С его помощью мы узнаём новости, делимся переживаниями и каждый день, не задумываясь, отправляем сообщения. А ведь ещё полвека назад американец Купер, который подначивал конкурента, об этом не мог даже мечтать.

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Вот для таких историй и нужен мобильный телефон всегда под рукой. Привычный гаджет на неделе отметил день рождения. Полезному изобретению в этом году – 47!  Сотовый,...
 
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