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Сергея Сацука отпустили без предъявления обвинения
Источник материала: БДГ
Главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука 4 апреля освободили из СИЗО. Сообщается, что ему была отменена мера пресечения.
Решение об освобождении Сацука принял Генеральный прокурор Беларуси, а обвинение ему так и не было предъявлено. 4 апреля заканчивался срок пребывания редактора «Ежедневника» В СИЗО: ему должны были либо предъявить обвинение, либо отпустить.
Напомним, что журналиста Сергей Сацука
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Главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука 4 апреля освободили из СИЗО. Сообщается, что ему была отменена мера пресечения.
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