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Сергея Сацука отпустили без предъявления обвинения

05.04.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука 4 апреля освободили из СИЗО. Сообщается, что ему была отменена мера пресечения. 

Решение об освобождении Сацука принял Генеральный прокурор Беларуси, а обвинение ему так и не было предъявлено. 4 апреля заканчивался срок пребывания редактора «Ежедневника» В СИЗО: ему должны были либо предъявить обвинение, либо отпустить.

Напомним, что журналиста Сергей Сацука задержали 25 марта и подозревают во взятке. Сацук известен как автор журналистских расследований, в частности, фактов коррупции в области здравоохранения. Несколько месяцев назад, почувствовав давление со стороны сильных мира сего, главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук оставил «Еврорадио» текст на случай своего задержания. В нем он рассказывает о причинах, по которым его могут задержать, и об угрозах, которые получил в свой адрес от «гонца» - представителя бизнесмена из сферы здравоохранения.

 
 
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Главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука 4 апреля освободили из СИЗО. Сообщается, что ему была отменена мера пресечения. 
 
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