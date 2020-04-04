Сергея Сацука отпустили без предъявления обвинения

Главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука 4 апреля освободили из СИЗО. Сообщается, что ему была отменена мера пресечения.

Решение об освобождении Сацука принял Генеральный прокурор Беларуси, а обвинение ему так и не было предъявлено. 4 апреля заканчивался срок пребывания редактора «Ежедневника» В СИЗО: ему должны были либо предъявить обвинение, либо отпустить.