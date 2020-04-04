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Всё под контролем, говорите? Белорусы жалуются чиновникам на подорожавшую муку, хлеб, курицу и детское питание

05.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На телефонную линию по вопросам наличия товаров и значительного роста цен, которая по будням работает в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, за 2 дня поступило больше 350 звонков

Всё под контролем, говорите? Белорусы жалуются чиновникам на подорожавшую муку, хлеб, курицу и детское питание
Как рассказали в ведомстве, люди жалуются на подорожание техники, масок, антисептиков и других товаров, пишет finance.tut.by

Телефонная линия в МАРТ работает с 2 апреля. В первый день на нее позвонили около 200 человек, на второй — больше 150.

Больше всего сообщений поступает о сильном подорожании лимонов — 42% звонков, чеснока — 7% и имбиря — 17%. По информации, которую предоставляют люди, эти товары подорожали на 30−70%.

По нашей информации, цены на имбирь доходят до 36 рублей за килограмм. Еще в марте килограмм стоил 7−8 рублей. Чеснок еще совсем недавно продавали по 6−8 рублей за кило, теперь за него просят до 17 рублей. Лимоны тоже значительно выросли в цене. В конце марта их продавали по 3,5−4,5 рубля, а теперь цены доходят до 11 рублей.


Кроме того, люди жаловались на подорожание курицы, муки, хлеба, детского питания и прочих продуктов. Из непродовольственных товаров покупатели заметили, что в цене выросла бытовая техника, маски, антисептики и другие.

То, что на некоторую бытовую технику поднялись цены, подтверждают и сами продавцы этих товаров. В онлайн-гипермаркете «21 век» говорили, что цены растут соразмерно удорожанию их закупочной стоимости.

— Но мы держимся в рамках рынка. Цены на поставки формируются индивидуально в зависимости от страны-поставщика и валюты, на которой они фиксируются. Поэтому нельзя сказать, что все товары подорожали на какую-то общую цифру, ее нет. Где-то подорожание может быть 4%, где-то 10% и так далее, — рассказывают в онлайн-гипермаркете.

МАРТ попросил импортеров и торговые сети обосновать причины подорожания, а также подтвердить обоснованность роста цен на товары, на которые поступило самое большое количество жалоб. Если специалисты ведомства выявят необоснованный рост цен, они примут соответствующие меры.

Если вы заметили, что за последнее время что-то значительно подорожало, об этом можно сообщить на телефонную линию МАРТ по номеру: 017 327−61−21. Она работает по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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