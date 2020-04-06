Неуплата штрафа ГАИ имеет последствия

Источник материала: Газета Авангард

Зачастую водители забывают, что неуплата штрафа ГАИ имеет свои последствия.





Как говорится в ст. 8.7 ПИКоАП Республики Беларусь, в целях обеспечения исполнения о наложении административного взыскания в виде штрафа должностное лицо органа, ведущего административный процесс, вправе наложить арест на имущество, т.е. собственнику или лицу, у которого находится имущество, запрещается распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться им (например, если арест накладывается на транспортное средство, накладывается и запрет на снятие его с учета).

Штраф, за исключением взимаемого на месте, должен быть уплачен физическим лицом, подвергнутым административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о его наложении, а в случае обжалования (опротестования) такого постановления – не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения (ст. 15.3 ПИКоАП).

Кроме того, в случае неуплаты штрафа в установленный законом срок направляется представление на принудительное его взыскание в отдел принудительного исполнения наказания, где применяются такие меры, как:

▶ наложение ареста на имущество должника, в т.ч. на денежные средства, находящиеся у него и у иных лиц;

▶ приостановление полностью или частично операций по текущим (расчетным) и иным банковским счетам граждан и юридических лиц в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях;

▶ изъятие имущества у должника, находящегося у него или у иных лиц;

▶ запрещение должнику совершать определенные действия;

▶ запрещение должнику пользоваться принадлежащим ему имуществом или установление пределов пользования этим имуществом;

▶ опечатывание имущества должника;

▶ изъятие правоустанавливающих документов, в т.ч. и ценных бумаг;

▶ временное ограничение права должника на выезд из Беларуси – на срок, установленный судом;

▶ временное ограничение на право управления механическими транспортными средствами, маломерными судами, на охоту.

Уважаемые граждане, своевременно оплачивайте штраф.

Подготовила

Антонина ТАРАСОВА