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Еще одна "жертва коронавируса": в Чашникском районе мужчина умер, выпив антисептик для рук
Источник материала: Партизан
На одном из предприятий в Чашникском районе погиб 61-летний мужчина, отравившись антисептиком. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета РБ.
55-летнего и 61-летнего мужчин обнаружили на полу в бытовке. Они пили дезинфицирующее средство для рук. Оба были госпитализированы, спасти 61-летнего мужчину не удалось. Проводится проверка.
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На одном из предприятий в Чашникском районе погиб 61-летний мужчина, отравившись антисептиком. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета РБ.
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