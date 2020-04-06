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Еще одна "жертва коронавируса": в Чашникском районе мужчина умер, выпив антисептик для рук

06.04.2020 13:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На одном из предприятий в Чашникском районе погиб 61-летний мужчина, отравившись антисептиком. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета РБ.







55-летнего и 61-летнего мужчин обнаружили на полу в бытовке. Они пили дезинфицирующее средство для рук. Оба были госпитализированы, спасти 61-летнего мужчину не удалось. Проводится проверка.
 
 
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На одном из предприятий в Чашникском районе погиб 61-летний мужчина, отравившись антисептиком. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета РБ.
 
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