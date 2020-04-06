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Мужчина скончался после употребления антисептика в Чашникском районе
Источник материала: ОНТ
61-летний мужчина скончался на рабочем месте в результате употребления антисептика в Чашникском районе 4 апреля, об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.
Сотрудница одного из предприятий района обнаружила двух коллег на полу в бытовом помещении. Мужчин доставили в медучреждение. 61-летний сотрудник скончался в тот же день.
Следствие установило, что 55-летний и 61-летний мужчины употребили дезинфицирующее средство для рук, которое используется на данном предприятии несколько лет.
Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу и проводят проверку по данному факту.
Фото: © AP Photo, Elaine Thompson
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61-летний мужчина скончался на рабочем месте в результате употребления антисептика в Чашникском районе 4 апреля, об этом сообщает официальный Telegram-канал...
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