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Мужчина скончался после употребления антисептика в Чашникском районе

06.04.2020 13:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина скончался после употребления антисептика в Чашникском районе

61-летний мужчина скончался на рабочем месте в результате употребления антисептика в Чашникском районе 4 апреля, об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Сотрудница одного из предприятий района обнаружила двух коллег на полу в бытовом помещении. Мужчин доставили в медучреждение. 61-летний сотрудник скончался в тот же день.

Следствие установило, что 55-летний и 61-летний мужчины употребили дезинфицирующее средство для рук, которое используется на данном предприятии несколько лет.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу и проводят проверку по данному факту.

Фото: © AP Photo, Elaine Thompson

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61-летний мужчина скончался на рабочем месте в результате употребления антисептика в Чашникском районе 4 апреля, об этом сообщает официальный Telegram-канал...
 
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