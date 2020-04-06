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Клара Новикова рассказала, как смогла победить рак
Источник материала: ОНТ
Звезда «Аншлага» Клара Новикова спустя много лет рассказала, как пережила рак. Об этом она поделилась в телешоу «Судьба Человека» на «Россия 1».
Во второй половине 90-х Новиковой пришлось покинуть телеэкраны и сосредоточиться на своем здоровье. Тогда прошел слух, что артистка борется с онкологическим заболеванием, но она все отрицала.
На шоу Бориса Корчевникова звезда признала, что боролась с серьезным заболеванием , но «рак» так и не произнесла.
«Любой человек, у которого обнаруживается история эта, разве не думает, что это может его убить? Разве не думает, как все преодолеть и жить дальше? Каждый из нас что-то преодолел… » — поделилась Клара Новикова.
По ее словам, победить болезнь ей удалось благодаря поддержке супруга и других близких людей.
Фото: ТАСС/ Александр Саверкин
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Звезда «Аншлага» Клара Новикова спустя много лет рассказала, как пережила рак. Об этом она поделилась в телешоу «Судьба Человека» на «Россия 1». Во второй половине...
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