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В Чашникском районе двое мужчин выпили антисептик для рук
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 апреля в Чашникском районе мужчина скончался после употребления антисептика.
Как
По предварительным данным, 55-летний и 61-летний мужчины выпили дезинфицирующее средство для рук. Пострадавшие были госпитализированы, 61-летний гражданин погиб.
Место происшествия осмотрено, опрошены сотрудники предприятия, назначено проведение ряда экспертиз. Проводится проверка. Отмечается, что на производственном учреждении работники пользуются антисептиком несколько лет.
На прошлой неделе в Молодечненском районе машинист отравился парами аммиака.
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Новости Беларуси. 4 апреля в Чашникском районе мужчина скончался после употребления антисептика. Как сообщает Следственный комитет, сотрудница одного из местных...
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