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В Чашникском районе двое мужчин выпили антисептик для рук

06.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 апреля в Чашникском районе мужчина скончался после употребления антисептика. 

Как сообщает Следственный комитет, сотрудница одного из местных предприятий обнаружила на полу в бытовом помещении двух коллег. 

По предварительным данным, 55-летний и 61-летний мужчины выпили дезинфицирующее средство для рук. Пострадавшие были госпитализированы, 61-летний гражданин погиб. 

Место происшествия осмотрено, опрошены сотрудники предприятия, назначено проведение ряда экспертиз. Проводится проверка. Отмечается, что на производственном учреждении работники пользуются антисептиком несколько лет. 

На прошлой неделе в Молодечненском районе машинист отравился парами аммиака. 

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Новости Беларуси. 4 апреля в Чашникском районе мужчина скончался после употребления антисептика.  Как сообщает Следственный комитет, сотрудница одного из местных...
 
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Мужчина скончался после употребления антисептика в Чашникском районе
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