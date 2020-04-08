Опубликован трейлер фильма «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Источник материала: ОНТ

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер фильма «Эвакуация». Главную роль в боевике исполнил Крис Хемсворт.

Актер сыграл наемника Тайлера Рейка. Мужчина берется за самую опасную миссию в карьере – ему предстоит спасти из тюрьмы похищенного сына наркобарона. План операции проваливается.



Режиссером картины выступил Сэм Харгрейв. Над сценарием работали братья Джозеф и Энтони Руссо.

Кроме Хемсворта в фильме снялись Дерек Люк, Голшифт Фарахани, Дэвид Харбор и другие.

Премьера боевика на Netflix запланирована на 24 апреля.

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