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Опубликован трейлер фильма «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

08.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликован трейлер фильма «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер фильма «Эвакуация». Главную роль в боевике исполнил Крис Хемсворт.

Актер сыграл наемника Тайлера Рейка. Мужчина берется за самую опасную миссию в карьере – ему предстоит спасти из тюрьмы похищенного сына наркобарона. План операции проваливается.


Режиссером картины выступил Сэм Харгрейв. Над сценарием работали братья Джозеф и Энтони Руссо.

Кроме Хемсворта в фильме снялись Дерек Люк, Голшифт Фарахани, Дэвид Харбор и другие.

Премьера боевика на Netflix запланирована на 24 апреля.

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер фильма «Эвакуация». Главную роль в боевике исполнил Крис Хемсворт. Актер сыграл наемника Тайлера...
 
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