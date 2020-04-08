На Нарочанских озерах продали участок за рекордные 460 тысяч. За что такие деньги?

Источник материала: Tut.by

В начале апреля в Мядельском районе Минской области прошел аукцион по продаже в частную собственность нескольких земельных участков в живописных местах в районе Нарочанских озер. И один из этих наделов приобрели за рекордные 460 тысяч рублей, сообщило REALTY.TUT.BY несколько источников. Что это за земля — в материале.



Озеро Мядель, на берегу которого расположен участок за 460 тысяч рублей. Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY

Участок площадью около 20 соток находится возле деревни Тимошковщина — на первой береговой линии озера Мядель. Он имеет примерно такие границы:

Участок для строительства дома был выставлен на аукцион с начальной ценой в 30 тысяч рублей. Но во время торгов она выросла в 15 раз и составила около 460 тысяч рублей (около 178 тысяч долларов по нынешнему курсу), рассказали несколько источников. Что получаем за такие деньги?

В условиях аукциона сказано, что к участку можно подключить электроснабжение при условии того, что победитель торгов оплатит работы по строительству электросетей мощностью 0,4−10 кВ. Имеется также техническая возможность газификации от индивидуальной баллонной установки. Центральные водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, асфальтированный подъезд в населенном пункте отсутствуют, сказано в условиях торгов.

К слову, в январе 2020 года также прошел аукцион по продаже двух соседних участков возле озера Мядель. Их купила семья бизнесмена из Минска.

В Мядельском сельисполкоме, который проводил аукцион, сказали, что по закону не имеют права разглашать информацию об участниках торгов и сумме, за которую был приобретен участок.

Но, судя по всему, это один из самых дорогих участков за последние годы. Ведь в том же Минском районе в 2019 году самый дорогой участок стоил 186 тысяч рублей, в 2018-м — 135 тысяч рублей.

Отметим, что если победитель аукциона не перечислит деньги за землю в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола торгов, то аукцион будет признан несостоявшимся. А на практике бывают такие случаи, когда участники аукциона намеренно идут таким образом на срыв торгов. Причины у этого бывают разные.