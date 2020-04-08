ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Нарочанских озерах продали участок за рекордные 460 тысяч. За что такие деньги?

08.04.2020 14:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале апреля в Мядельском районе Минской области прошел аукцион по продаже в частную собственность нескольких земельных участков в живописных местах в районе Нарочанских озер. И один из этих наделов приобрели за рекордные 460 тысяч рублей, сообщило REALTY.TUT.BY несколько источников. Что это за земля — в материале.


Озеро Мядель, на берегу которого расположен участок за 460 тысяч рублей. Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY

Участок площадью около 20 соток находится возле деревни Тимошковщина — на первой береговой линии озера Мядель. Он имеет примерно такие границы:

Участок для строительства дома был выставлен на аукцион с начальной ценой в 30 тысяч рублей. Но во время торгов она выросла в 15 раз и составила около 460 тысяч рублей (около 178 тысяч долларов по нынешнему курсу), рассказали несколько источников. Что получаем за такие деньги?

В условиях аукциона сказано, что к участку можно подключить электроснабжение при условии того, что победитель торгов оплатит работы по строительству электросетей мощностью 0,4−10 кВ. Имеется также техническая возможность газификации от индивидуальной баллонной установки. Центральные водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, асфальтированный подъезд в населенном пункте отсутствуют, сказано в условиях торгов.

К слову, в январе 2020 года также прошел аукцион по продаже двух соседних участков возле озера Мядель. Их купила семья бизнесмена из Минска.

В Мядельском сельисполкоме, который проводил аукцион, сказали, что по закону не имеют права разглашать информацию об участниках торгов и сумме, за которую был приобретен участок.

Но, судя по всему, это один из самых дорогих участков за последние годы. Ведь в том же Минском районе в 2019 году самый дорогой участок стоил 186 тысяч рублей, в 2018-м — 135 тысяч рублей.

Отметим, что если победитель аукциона не перечислит деньги за землю в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола торгов, то аукцион будет признан несостоявшимся. А на практике бывают такие случаи, когда участники аукциона намеренно идут таким образом на срыв торгов. Причины у этого бывают разные.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участок расположен на первой береговой линии озера Мядель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские разведчики соревнуются в тактической стрельбе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика