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Караник: более жесткие меры для разобщения людей будут вводиться при перегрузке медиков

09.04.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более жесткие меры для разобщения людей будут вводиться при признаках перегрузки медиков. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Караник: более жесткие меры для разобщения людей будут вводиться при перегрузке медиков

"Все мероприятия надо вводить по мере необходимости. Если будут видны признаки перегрузки системы здравоохранения, то, понятно, будем ставить вопрос о более жестких мероприятиях по разобщению людей", - сказал министр.

Владимир Караник призвал белорусов выполнять хотя бы минимальные рекомендации: соблюдать социальную дистанцию в магазинах, покупать продукты для пожилых родственников, ограничивая при этом контакты с ними.

Министр привел данные английских специалистов. Они считают наиболее эффективным комплексом мер изоляцию заболевших и социальное дистанцирование людей старше 70 лет.

Что касается закрытия университетов, то, по некоторым данным, это увеличивает количество контактов среди студентов на 25%.

 
 
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  Более жесткие меры для разобщения людей будут вводиться при признаках перегрузки медиков. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения...
 
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