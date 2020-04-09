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Островец – город атомщиков
09.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Что, несмотря на страшную трагедию в Чернобыле, позволило вновь вернуться к идее работы с мирным атомом? Островец – город в Гродненской области Беларуси. В 20 километрах от него возводится атомная станция. До начала строительства здесь проживало чуть более восьми тысяч человек. Сегодня – свыше 11. Тихий аграрный райцентр стремительно превращается в большой и развитой город атомщиков. Как готовился персонал для работы на станции и как начал меняться этот район, как только стало известно о планах правительства на строительство, смотрите в нашем специальном репортаже.
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Современные технологии и повышенная безопасность – главное в строительстве и работе новой атомной станции Беларуси. Что позволило вернуться к мирному атому?
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