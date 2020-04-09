Островец – город атомщиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Что, несмотря на страшную трагедию в Чернобыле, позволило вновь вернуться к идее работы с мирным атомом? Островец – город в Гродненской области Беларуси. В 20 километрах от него возводится атомная станция. До начала строительства здесь проживало чуть более восьми тысяч человек. Сегодня – свыше 11. Тихий аграрный райцентр стремительно превращается в большой и развитой город атомщиков. Как готовился персонал для работы на станции и как начал меняться этот район, как только стало известно о планах правительства на строительство, смотрите в нашем специальном репортаже.