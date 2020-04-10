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Месси назвал футболиста, которому боялся смотреть в глаза
Источник материала: ОНТ
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси признался французскому изданию
Лидер «Барселоны» вспомнил, что был сильно поражен, когда в клуб пришел такой мастер, как Анри. Француз стал игроком «сине-гранатовых» в 2007 году.
Месси рассказал, что не смел посмотреть Анри в лицо. Лионель восхищался тем, с какой легкостью Тьерри завершал атаки.
Тьерри Анри провел за «Барселону» 121 матч с 2007 по 2010 год. Француз забил за каталонцев 49 голов.
Фото: globallookpress.com
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Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси признался французскому изданию L`Equipe, что боялся смотреть в лицо своему партнеру по команде Тьерри Анри....
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