Месси назвал футболиста, которому боялся смотреть в глаза

Источник материала: ОНТ

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси признался французскому изданию L`Equipe , что боялся смотреть в лицо своему партнеру по команде Тьерри Анри.

Лидер «Барселоны» вспомнил, что был сильно поражен, когда в клуб пришел такой мастер, как Анри. Француз стал игроком «сине-гранатовых» в 2007 году.

Месси рассказал, что не смел посмотреть Анри в лицо. Лионель восхищался тем, с какой легкостью Тьерри завершал атаки.

Лионель Месси: «В первый день, когда он вошел в раздевалку, я не смел смотреть ему в лицо. Я знал все, что он сделал в Англии, и вдруг мы оказались в одной команде. Я любил Анри. Легкость завершения действий, то, как он идет к воротам и завершает атаки».

Тьерри Анри провел за «Барселону» 121 матч с 2007 по 2010 год. Француз забил за каталонцев 49 голов.

Фото: globallookpress.com

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