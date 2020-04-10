Загадочный объект пролетел рядом с Брестом, очевидец снял видео

Источник материала: Виртуальный Брест

Шум от пролёта был слышен издалека, очевидец рассказал, что объект взлетел из района Брестской крепости (там есть части пограничников, если что), а затем проследовал вдоль границы и скрылся.





На видео - уже когда объект находился в воздухе. Автор видео - Босак Вадим:

Карта - кружком отмечена примерная точка съёмки, а стрелками - предполагаемая траектория объекта.





Всё произошло вечером 9 апреля 2020 года около 22.30.