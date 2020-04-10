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Загадочный объект пролетел рядом с Брестом, очевидец снял видео
10.04.2020 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Шум от пролёта был слышен издалека, очевидец рассказал, что объект взлетел из района Брестской крепости (там есть части пограничников, если что), а затем проследовал вдоль границы и скрылся.
На видео - уже когда объект находился в воздухе. Автор видео - Босак Вадим:
Карта - кружком отмечена примерная точка съёмки, а стрелками - предполагаемая траектория объекта.
Всё произошло вечером 9 апреля 2020 года около 22.30.
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