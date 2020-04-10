Источник материала: Виртуальный Брест

XIII Творческая акция "Рисуют дети" в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в этом году пройдет в новом формате, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий научно-просветительным отделом мемориала Алексей Молочников.





Творческая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, по традиции пройдет в Международный день защиты детей. Основная тема мероприятия - "Великая война - Великая Победа". К участию приглашаются как юные художники (учащиеся детских школ искусств, творческих студий и мастерских в возрасте от 7 до 16 лет), так и взрослые любители живописи, не имеющие профессионального художественного образования. Организаторы также рады будут видеть среди участников представителей стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году конкурс пройдет в двух номинациях: творческая (домашняя) работа на тему "Живем сегодня, помня прошлое" и пленэрный рисунок на тему "Крепость-герой. 75 лет Победы". Организаторы предлагают участникам в художественной форме отобразить многовековую историю городов и стран, пострадавших от немецко-фашистских захватчиков, военные события, развернувшиеся на их земле, эпизоды героической обороны, радость победы, современность и будущее, а также с натуры изобразить виды Брестской крепости и ее окрестностей. Работы на конкурс принимаются до 12 мая, заявка на участие в пленэре - до 10 мая.





И это еще не все новшества нынешней творческой акции. Пока юные мастера кисти будут заняты на пленэре, для сопровождающих их педагогов проведут художественный мастер-класс. А накануне мероприятия, 17 и 24 мая, его участники также смогут посетить два подготовительных (обучающих) мастер-класса по основам пленэрного рисунка, его особенностям, правилам линейной и воздушной перспективы и другим тонкостям изобразительного искусства. Обучение пройдет в мемориальном комплексе, его организует соучредитель акции брестская детская творческая студия "Фантазеры".

Победители акции "Рисуют дети" получат дипломы и ценные призы от организаторов. Лучшие работы будут представлены на выставке 21 сентября в Международный день мира в Музее обороны Брестской крепости.