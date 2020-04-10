Сохраняя память о славном земляке

На протяжении двух недель в Заболотской средней школе проходил шахматно-шашечный турнир имени Анатолия Бонифатовича Купрейчика, который работал председателем колхоза “Ленинский путь” с 1971 по 1993 год.

Идейным вдохновителем и организатором турнира выступил председатель Заболотской первичной ветеранской организации, член бюро КПБ Смолевичского района Александр Викентьевич Кошель.

– Идея провести этот турнир памяти нашего славного земляка появилась давно. Сначала я пообщался с сыновьями Анатолия Купрейчика – Сергеем и Игорем. Они не только одобрили идею, но и выступили спонсорами турнира, – поделился Александр Викентьевич. – Также поддержала школа, оказав помощь в организации. Отрадно, что и дети с радостью присоединились к состязаниям.

Учащиеся Заболотской школы подготовили интересную программу открытия, на которой присутствовали сыновья Анатолия Купрейчика и его сестра Анна Бонифатовна.

… В деревне Заболотье есть улица Купрейчика, которая начинается в центре деревни. Раньше эта улица была Лесная, а с недавних пор носит имя прославленного земляка. Переименование улицы свидетельствует о памяти и благодарности людей к труду человека, бывшего председателя колхоза «Ленинский путь» Анатолия Бонифатовича Купрейчика. Двадцать семь лет он работал в колхозе, из них двадцать три – председателем.

Родился Анатолий Бонифатович в 1939 году в Минске. Отец Бонифат Прокопьевич служил в милиции, мать растила сыновей. Семья жила хорошо, но мирную жизнь нарушила война. По стечению обстоятельств семья встретила войну в деревне Рудомейка Смолевичского района, здесь же и остались жить после ее окончания. Здесь и прошло детство Анатолия. Учился он в Прилепской восьмилетней школе, затем с отличием окончил 10 классов Прилепской средней школы. После школы вместе с другом Виктором Козловским поехали поступать в Калининградское высшее мореходное училище. Анатолий успешно сдал все экзамены, но забрал документы и вернулся домой, потому что Виктор не сдал экзамены.

Анатолий работал к колхозе, затем проходил службу в рядах Советской Армии, а после нее поступил в Белорусский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. После института Анатолия направили работать инженером в колхозе «Ленинский путь». Молодой человек с энтузиазмом принялся за работу. Шло время и, видя работу инженера, его ответственность и доброту к коллегам, старательность в достижении результата, в 1971 году его выбрали преседателем колхоза.

Больше 22-х лет, до последней минуты жизни, Анатолий Бонифатович руководил колхозом и занимался научной деятельностью. В 1979 году ему присвоена научная степень кандидата экономических наук. Неоднократно его работы публиковались в научных изданиях.

В 1969 году «Ленинский путь» был признан лучшим в районе, а Анатолия Бонифатовича наградили Орденом «Знак почета».

Много нового пришло в дернвню за 27 лет – строились улицы, дома, , почта, школа и дгугие социально значимые объекты. До последних дней Анатолий Купрейчик стремился сделать жизнь людей, которые жили с ним рядом, счастливее, и себя он считал счастливым человеком. Но в мае 1993 года его не стало. И хоть и прошло уже больше 25-ти лет, спроси у любого жителя деревни «Кто такой Купрейчик?» – каждый ответит.

шахматно-шашечный турнир памяти выдающегося земляка проходил в 4 тура, главной судьей выступила учитель физкультуры Марианна Панченко.

В результате первенства по шашкам среди учащихся 5-8 классов тройка призеров выглядит следующим образом: первое место – Евгений Медведев, второе Надежда Козловская, третье – Елизавета Кулинкович. В первенстве по шахматам среди учащихся 5-8 классов победа у Константина Глобуса, на втором месте Иван Середа, на третьем – Алексей Журавский. Среди учащихся 9-11 классов в первенстве по шахматам победил Кирилл Гончар, второе место у Кирилла Печенькова, третье у Ивана Кресс.

– Я благодарен руковддству школы, сыновьям Анатолия Купрейчика, гостям и участникам за такой замечательный турнир, – отметил Александр Кошель. – Мы надеемся, что шахматно-шашечный турнир им Анатолия Бонифатовича Купрейчика, станет нашей ежегодной традицией. Память об этом замечатльном человеке сохранится в наших сердцах.

Лидия СУДНИКОВИЧ.



