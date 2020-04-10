Горячая линия по бесплатной доставке соцслужбой товаров первой необходимости, продуктов и медикаментов пожилым гражданам и инвалидам продолжает работу.

Временная горячая линия уже несколько недель работает для того, чтобы свести к минимуму социальные контакты уязвимых категорий граждан. В Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения ежедневно принимают звонки от пенсионеров, которые чаще всего обращаются с просьбой привезти продукты питания.

В минувшее воскресенье все необходимое обратившимся на телефон горячей линии доставляла дежурный социальный работник Наталья Розум. Наталья уже три года работает в территориальном центре. На ее обслуживании одиннадцать подопечных, которых она посещает несколько раз в неделю. Рабочий день, на который выпадает дежурство на звонках горячей линии, строится так: прием заявки, покупка продуктов и доставка их на указанный адрес с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.

На вопрос о том, изменились ли просьбы бабушек и дедушек в связи с эпидемиологической ситуацией, соцработник отвечает следующее.

— Сейчас пожилые люди просят купить больше круп, макарон, масла. Видимо, люди спокойнее себя чувствуют, когда есть небольшой запас продуктов. А еще старшее поколение активно интересуется новостями в стране и мире, и в большинстве своем старается не нарушать профилактических рекомендаций медиков.

На горячую линию обращаются как сами пенсионеры, так и их дети, которые в силу обстоятельств не помочь пожилым родителям с доставкой всего необходимого.

Напоминаем, что одинокие пожилые граждане и инвалиды, нуждающиеся в доставке продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств, могут обратиться

в Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения по телефону 27-4-94 за содействием в организации такой доставки. Звонки принимаются ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00.

Телефон «горячей линии» Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста +375 29 179 31 41.

Телефон «горячей линии» Смолевичского районного комитета ОО «БРСМ» +375 33 306 16 71.

Виктория КИРБАЙ.

На снимке: социальный работник Наталья Розум доставляет продукты пожилому одинокопроживающему жителю г.Смолевичи.

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