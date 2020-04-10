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Пасхальный крестный ход в Риме пройдет в новом формате
Источник материала: ОНТ
Без прихожан, но в прямом эфире. Пасхальный крестных ход в Риме пройдет сегодня вечером (в страстную пятницу) в непривычном формате.
Процессию, как и прежде, возглавит Папа Римский, но впервые за 55 лет все пройдет не у стен Колизея, а на площади у собора Святого Петра. Кроме главы католической церкви, там будут еще десять человек. Двумя группами они пронесут крест. А вот верующие смогут следить за процессом онлайн.
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Без прихожан, но в прямом эфире. Пасхальный крестных ход в Риме пройдет сегодня вечером (в страстную пятницу) в непривычном формате. Процессию, как и прежде,...
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