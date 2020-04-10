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40 таблеток парацетомола на человека. Минздрав ограничивает продажу лекарств, масок и антисептиков

10.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Telegram-канал NEXTA Live опубликовал документ от Министерства здравоохранения. В нем говорится, что в одни руки будут продавать ограниченное количество антисептиков, масок, перчаток и некоторых лекарств. Меры будут действовать до 1 июля.

«В связи с резко возросшим спросом на некоторые наименования лекарственных средст, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента Министерство здравоохранения Республики Беларусь устанавливает с 10.04.2020 до 01.07.2020 нормы единовременной реализации в аптеках населению на некоторые товары», — говорится в в письме.

Согласно документу, одни человек сможет купить не более 40 таблеток парацетомола или арпетола, максимум 10 капсул флустопа.

В одни руки будут отпускать не более 10 масок и 5 пар перчаток. Антисептиков — максимум две упаковки до 100 мл. Если объем больше, тогда только одну упаковку.
 
 
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Telegram-канал NEXTA Live опубликовал документ от Министерства здравоохранения. В нем говорится, что в одни руки будут продавать ограниченное количество антисептиков,...
 
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