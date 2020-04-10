40 таблеток парацетомола на человека. Минздрав ограничивает продажу лекарств, масок и антисептиков

«В связи с резко возросшим спросом на некоторые наименования лекарственных средст, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента Министерство здравоохранения Республики Беларусь устанавливает с 10.04.2020 до 01.07.2020 нормы единовременной реализации в аптеках населению на некоторые товары», — говорится в в письме.





Согласно документу, одни человек сможет купить не более 40 таблеток парацетомола или арпетола, максимум 10 капсул флустопа.





В одни руки будут отпускать не более 10 масок и 5 пар перчаток. Антисептиков — максимум две упаковки до 100 мл. Если объем больше, тогда только одну упаковку.