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"Белнефтехим" анонсировал прибытие двух танкеров нефти в апреле
Источник материала: Партизан
Прибытие очередного танкера с нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ в порт Одессы ожидается 11 апреля, в середине месяца в Клайпеду прибудет танкер с норвежской нефтью для "Нафтана"
Об этом сообщил агентству "
"Прибытие танкера с нефтью от ГНКАР ожидается 11 апреля. А к середине апреля в Клайпеду придёт еще один танкер с норвежской нефтью 85 тыс.тонн", - сказал Тищенко.
Таким образом, в апреле поставки танкерной нефти в Беларусь ожидаются в объеме 170 тыс. тонн. Между тем, Тищенко не исключил, что "поставки танкерами могут быть увеличены".
Как сообщалось, Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) планировала 8 апреля отправить Беларуси новую партию азербайджанской нефти из грузинского порта Супса.
В марте Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) поставила для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.
Ранее "Белнефтехим" сообщал, что ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.
В марте через Клайпеду поступили четыре танкера нефти общим объемом 320 тыс. тонн. В январе поступил один танкер на 80 тыс. тонн. Нефть поставляется новополоцкому НПЗ "Нафтан" литовской железной дорогой.
"Белнефтехим" в настоящее время продолжает контрактование регулярных поставок нефти из РФ, которые возобновились с апреля и за месяц могут составить 2 млн тонн.
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Прибытие очередного танкера с нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ в порт Одессы ожидается 11 апреля, в середине месяца в Клайпеду прибудет танкер с норвежской нефтью...
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