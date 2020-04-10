"Белнефтехим" анонсировал прибытие двух танкеров нефти в апреле

Интерфакс-Запад " пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. Об этом сообщил агентству "" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.





"Прибытие танкера с нефтью от ГНКАР ожидается 11 апреля. А к середине апреля в Клайпеду придёт еще один танкер с норвежской нефтью 85 тыс.тонн", - сказал Тищенко.





Таким образом, в апреле поставки танкерной нефти в Беларусь ожидаются в объеме 170 тыс. тонн. Между тем, Тищенко не исключил, что "поставки танкерами могут быть увеличены".





Как сообщалось, Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) планировала 8 апреля отправить Беларуси новую партию азербайджанской нефти из грузинского порта Супса.





В марте Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) поставила для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.









Ранее "Белнефтехим" сообщал, что ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.





В марте через Клайпеду поступили четыре танкера нефти общим объемом 320 тыс. тонн. В январе поступил один танкер на 80 тыс. тонн. Нефть поставляется новополоцкому НПЗ "Нафтан" литовской железной дорогой.





"Белнефтехим" в настоящее время продолжает контрактование регулярных поставок нефти из РФ, которые возобновились с апреля и за месяц могут составить 2 млн тонн.