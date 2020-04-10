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"Белнефтехим" анонсировал прибытие двух танкеров нефти в апреле

10.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прибытие очередного танкера с нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ в порт Одессы ожидается 11 апреля, в середине месяца в Клайпеду прибудет танкер с норвежской нефтью для "Нафтана"

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Прибытие танкера с нефтью от ГНКАР ожидается 11 апреля. А к середине апреля в Клайпеду придёт еще один танкер с норвежской нефтью 85 тыс.тонн", - сказал Тищенко.

Таким образом, в апреле поставки танкерной нефти в Беларусь ожидаются в объеме 170 тыс. тонн. Между тем, Тищенко не исключил, что "поставки танкерами могут быть увеличены".

Как сообщалось, Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) планировала 8 апреля отправить Беларуси новую партию азербайджанской нефти из грузинского порта Супса.

В марте Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) поставила для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.


Ранее "Белнефтехим" сообщал, что ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

В марте через Клайпеду поступили четыре танкера нефти общим объемом 320 тыс. тонн. В январе поступил один танкер на 80 тыс. тонн.  Нефть поставляется новополоцкому НПЗ "Нафтан" литовской железной дорогой.

"Белнефтехим" в настоящее время продолжает контрактование регулярных поставок нефти из РФ, которые возобновились с апреля и за месяц могут составить 2 млн тонн.
 
 
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Прибытие очередного танкера с нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ в порт Одессы ожидается 11 апреля, в середине месяца в Клайпеду прибудет танкер с норвежской нефтью...
 
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