Жизнь и смерть на кончике сигареты

Источник материала: Новости Дзержинска

Неосторожное обращение с огнем – одна из самых распространенных причин пожаров.

На территории Дзержинского района в текущем году не обошлось без жертв огненной стихии именно по причине неосторожного обращения с огнем

Звонок в Центр оперативного управления Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступил 7 апреля в 2 часа ночи. Звонивший сообщил о загорании жилого дома в г. Дзержинске по ул Пролетарской

По прибытии к месту вызова первых пожарных было установлено, что происходит горение внутри дома открытым пламенем. Соседи сообщили, что в доме могут находиться люди.

Позже, в расстоянии 1 метра от окна было обнаружено тело мужчины (который находился в гостях у хозяина дома), еще спустя некоторое время в коридоре было обнаружено еще одно тело мужчины 1974 г.р., (хозяина). В доме находилось еще 2 человека, которые смогли выбежать (один через окно).

Было установлено, что вечером 06.04.2020 накануне пожара граждане распивали спиртные напитки.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем одного из погибших при курении.

Исходя из повреждений строительных конструкций и объяснений очевидцев, можно сделать предварительный вывод, что местом возникновения пожара является жилая комната. Полученная в ходе проведения осмотра места происшествия и опроса очевидцев информация даёт основания полагать, что возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении погибшим (окончательное решение по причине пожара и гибели человека будет принято работниками Столбцовского районного отдела следственного комитета с учетом заключений соответствующих экспертиз).

Спасатели в очередной раз обращаются к населению: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не допускайте курения в неустановленных местах, в том числе – в жилых помещениях. Никогда не курите в постели или кресле - уставший или выпивший человек не всегда может контролировать свои действия. Не допускайте курения вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Не выбрасывайте непогашенные сигареты или спички из окон или балконов, во избежание попаданий их на соседние, а уходя из квартиры, закрывайте окна и двери балконов. Следите за тем, чтобы спички и сигареты после использования были полностью потушены. Помните: одна не потушенная сигарета может загубить не одну человеческую жизнь.







