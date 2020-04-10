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В этом году только онлайн. Самый знаменитый сад тюльпанов в мире открыл виртуальные экскурсии
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. Цветочный сад в Нидерландах приглашает полюбоваться цветущими тюльпанами в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увидеть миллионы цветов различных размеров и сортов можно во время онлайн-экскурсии. Сад Кекенхоф не принимает посетителей впервые с момента открытия. Ежегодно сюда приезжали более полутора миллионов туристов со всего мира.
Из-за вынужденного отказа принимать гостей оказались незанятыми тысячи сезонных работников, а убытки могут превысить 20 миллионов евро. Однако руководство не унывает: благодаря такому перерыву планируется сделать сад еще красивее.
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Новости Нидерландов. Цветочный сад в Нидерландах приглашает полюбоваться цветущими тюльпанами в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увидеть...
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