Внедорожник Suzuki Jimny отмечает 50-летие

Источник материала: Tut.by

Первое поколение легендарного японского «проходимца» (с заводским индексом LJ10) дебютировало в 1970 году. С тех пор во всем мире продано более трех миллионов единиц Jimny всех поколений.





Первый Jimny оснащался двухцилиндровым мотором воздушного охлаждения. Его мощность составляла 25 л. с., а крутящий момент — 33,4 Нм при 5000 об./мин. Этот «малыш» был настоящим японским кей-каром — всего 3 м в длину и 1,3 м в ширину. При этом LJ10 имел зависимую рессорную подвеску и механическую коробку передач.





Второе поколение Jimny (SJ30) поступило в продажу в 1981 году, а на следующий год миру был явлен Samurai для экспортных рынков. Он достигал в длину 3,55 м и располагал дорожным просветом в 240 мм.





Лишь в 1998 году появился Jimny третьего поколения (JB33), в котором были значительно улучшены комфорт и безопасность, а интерьер стал гораздо более современным. 13 лет назад японский внедорожник записал на свой счет рекордное восхождение на 6688 м над уровнем моря — чилийцы Эдуардо Каналес и Гонсало Браво покорили на автомобиле вулкан Охос-дель-Саладо.





В 2018 году в Японии состоялась презентация четвертого поколения Jimny (подробности о нем тут ). До Беларуси новый внедорожник добрался летом прошлого года, цены начинаются от 51 500 рублей. Правда, судя по информации на сайте дилера, машин сейчас в наличии нет.