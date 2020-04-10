Итоги 2019-го: Каменец – заново!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Буквально в каждом номере “Навін Камянеччыны” в 2019 году выходили материалы историко-краеведческой тематики. И это не вызывает удивления, ведь Каменетчина является безвизовой зоной и может стать настоящим открытием для туриста!

Развернутые статьи, дополненные многочисленными фотографиями, публиковались под рубриками “Точка на карте” (о деревнях района), “Человек на фоне эпохи” (о знаменитых земляках), “Год малой родины”, “Эпизоды истории” и “Краеведение” (исследовательские материалы местных краеведов, в том числе и юных), репортажи с празднований дней деревни, “Уникальный словарь лексики Каменецкого района” (диалектные слова, собранные нашими читателями)… Особое внимание в 2019-м уделялось 80-летию со дня образования Каменецкого района: из номера в номер выходили материалы о его развитии в течение этого немалого отрезка времени.

Но главным событием года, безусловно, стал уникальный историко-краеведческий проект “Открываем Каменец заново” местного краеведа Андрея Осташени, который вышел в 35 номерах газеты (из 52-х). Цикл этих материалов послужил основой для разработки туристического маршрута по Каменцу для жителей и гостей города. Он объединил в себе 44 объекта и был воплощен в виде мобильного приложения на базе всемирноизвестной платформы izi.TRAVEL. Теперь гаджет любого пользователя может предложить большую и малую прогулки по Каменцу. Преимущество такого маршрута в том, что каждый сможет с помощью аудиогида на разных языках совершенно бесплатно воспользоваться мобильным приложением и устроить себе увлекательное путешествие. Уже сегодня русскоязычный текст переведен на три языка (белорусский, английский, польский, в планах – литовский). Искренне благодарим помощников по языковому вопросу: Анастасию Нарейко, Александру Онищук и Веру Савчук. На данном этапе идет начитка текста для аудиогида, которая ведется на безвозмездной основе.





Андрей Осташеня: «Наведи смартфон и проверь».

У знаменитой Каменецкой башни установлен стенд с QR-кодом приложения. На протяжении всего маршрута в 2020-м будут установлены специальные таблички-указатели с QR-кодом, историческим комментарием, схемой маршрута, старыми фотографиями. Большой баннер с описанием всего туристического “пути” появится на автостоянке у памятника градорубу Алексе. Появится захватывающий квест по маршруту с приглашением специалистов в этой области. Кроме того, маршрут «Знакомьтесь – Каменец!» будет опубликован в туристических буклетах, которые готовятся к изданию. На все эти цели из бюджета выделено более 8 тыс. рублей.





Редакция районной газеты приняла активное участие в разработке туристического бренда Каменецкого района, предложив свой оригинальный вариант. Во время открытого голосования в социальных сетях жители района выбрали именно симпатичную “Башенку” (автор – талантливый художник София Андреюк).

Теперь гулять по Каменцу станет интереснее вдвойне!

Главный редактор районной газеты “Навіны Камянеччыны” Виктор Дулевич

ПОСТСКРИПТУМ





Денис Иванович ШПАК,

заместитель председателя Каменецкого райисполкома:

– Жители Каменецкого района живут в месте, богатом своей историей. Но даже они не всегда догадываются о достопримечательностях и истории малой родины. Здесь на помощь приходит наша районная газета «Навіны Камянеччыны», в которой регулярно публикуются материалы историко-краеведческой направленности.

Так, в 2019 году на страницах «НК» стартовал новый проект «Открываем Каменец заново». Особые слова благодарности его автору – местному краеведу Андрею Осташене. Именно цикл этих материалов стал толчком для разработки туристического маршрута по Каменцу для жителей и гостей города. Местная власть поддержала инициативу. Туристический маршрут был воплощен в виде приложения для самых популярных мобильных платформ.

Большую и малую прогулки по городу ваш гаджет предложит в рамках маршрута «Знакомьтесь – Каменец!». Это отличная возможность для тех, кто предпочитает лично выбирать маршруты для путешествий, в том числе туристов, путешествующих по нашему району как безвизовой зоне.

Инициативу создания туристического бренда Каменетчины как одного из важных пунктов по развитию туристической отрасли района поддержал районный исполнительный комитет. И здесь редакция «НК» не осталась в стороне. Она приняла активное участие в разработке бренда, предложив свой, оригинальный, вариант — «Башенка». И по результатам открытого голосования в социальных сетях жители района выбрали предложенный редакцией логотип. Поздравляем «Навіны Камянеччыны» с очередной творческой победой!

Надеемся, что та огромная краеведческая работа, которая постоянно ведется районной газетой, найдет воплощение в других, не менее значимых проектах, содействующих укреплению туристического потенциала нашего района!