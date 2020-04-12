«Нормальные люди в самоизоляции уже английский выучили, а я только лежу и ем». Психолог о новых комплексах

Источник материала: Tut.by

Довольно часто на психотерапии можно встретиться с приблизительно таким запросом: «Мне надо столько всего сделать, а я ничего не успеваю, при этом еще прокрастинирую, ленюсь. Почините меня, научите планировать время и не заниматься фигней». То есть организм через разные симптомы посылает человеку сигнал: «Слушай, мне плохо, сил нет, ничего не хочу, давай отдохнем». А человек ищет новые способы упахаться еще крепче, претендует на роль неутомимого робота и вечного двигателя. И, кстати, продолжает это делать даже в режиме самоизоляции.



Катерина ЗыковаЭкзистенциальный психолог, автор телеграм-канала «толерантность к неопределенности» Экзистенциальный психолог, автор

Если вы не помните, когда в последний раз отдыхали (или помните, но не уверены, что отдохнуть получилось), испытываете проблемы с вниманием, концентрацией и сном, жизнь кажется тусклой, работа не радует (вообще мало что радует, на мир, скорее, получается смотреть цинично и отстраненно), отсутствует мотивация, появляются сомнения в своей компетентности и профессионализме, близкие и коллеги раздражают, вам кажется, что вы вечно ничего не успеваете и при этом всегда делаете недостаточно, силы закончились, накатывает усталость и бессилие — предполагаю, что вы очень близки или уже находитесь в состоянии выгорания.





Эту новость можно не обесценивать («у нас все так живут, и ничего», «кто не работает, тот не ест, тоже мне проблема»), можно не ругать себя («не ной и иди делай!»), можно разобраться, откуда пришло ваше выгорание и что теперь делать.

Почему у меня нет сил?

Раньше термин «выгорание» применяли к людям помогающих профессий (психологи, воспитатели, социальные и медицинские работники), сегодня, думаю, он касается любого вида деятельности. В обществе стабильно популярен мотив «достигаторства», «эффективности», «результата», «успеха» — в эту воронку может попасть каждый.

Выгорание — это следствие однообразной, утомительной, напряженной, стрессовой работы. Причем не важно, речь идет о любимой работе или нет — любая постоянная перегрузка приводит к истощению. Чаще и быстрее с выгоранием сталкиваются люди ответственные и исполнительные, чувствительные, эмпатичные, ощущающие свой профессиональный долг и «призвание».





К сожалению, состояние окончательно разрядившейся батарейки редко обнаруживается человеком на ранних стадиях. И даже на этапе полного истощения не все хотят его замечать: «со мной все нормально, я обязательно отдохну, вот только закончу проект», «я не могу сейчас останавливаться, от этого зависит вся моя дальнейшая жизнь!», «мне нельзя расслабляться, я работаю над репутацией!» и т. д.

Что делать?

Для начала любых изменений стоит признать реальность: я очень устал, это правда, у меня нет сил. Затем можно вспомнить, что конкретно для вас значит слово «отдых», какие вещи, действия, события вас расслабляют. Что из этого списка вы можете сделать прямо сегодня, прямо сейчас?

Пересмотрите свой рабочий день и установите для себя четкие правила. Например, можно не браться за все дела сразу, расставлять приоритеты, делать паузы, просить о помощи, делегировать задачи другим (нет, мир не рухнет без вашего контроля).





Помните о границах: рабочего времени, своей ответственности — вы не должны брать дела на выходные или отвечать на письма в нерабочее время, вы можете сказать «нет» новой рабочей задаче. Еще важно не забывать: ваша собственная ценность и ваша «ценность» на рынке труда — это разные вещи.

Вы — это не только ваша работоспособность и карьерные успехи и достижения, вы — намного большее. Кому и что вы хотите доказать, когда работаете сверх собственных сил? Есть ли конечная цель у этой бесконечной гонки? Эти и другие вопросы приводят к лучшему узнаванию себя и способны добавлять в жизнь больше осознанности и, как следствие, комфорта.

Выгорание и самоизоляция

Добавлю этой статье актуальности в эпоху пандемии. Вы, наверняка, видели бесконечные подборки бесплатных развлечений для самоизоляции: лекции, подкасты, вебинары, виртуальные экскурсии, курсы и т. д.





Здорово, что такие штуки есть: они помогают разнообразить домашний досуг. С другой стороны, и здесь могут появляться тревожные нотки в духе: «Нормальные люди в самоизоляции уже давно выучили английский в совершенстве, послушали цикл лекций по искусству и накачали стальной пресс по видеоурокам, а я только лежу, ем и смотрю сериалы».

Так вот, вы не обязаны и здесь быть «эффективным» человеком с достижениями и результатами. Накручивание себя в этот сложный период не добавит сил и не укрепит иммунитет. Из всего моря возможностей можно выбирать только то, что действительно вызывает интерес и желание. Забота и бережность по отношению к себе — ценный навык, который можно начать практиковать прямо сегодня.