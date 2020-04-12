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На улице Советской в Бресте появляются летние площадки-кафе. Правда, пока клиентов нет

12.04.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Впрочем, вероятно вечерком тут народу побольше. Утром в воскресенье как-то уж совсем всё печально - никого. Только скучающий бармен тщательно протирает посуду в ожидании заказа.

На улице Советской в Бресте появляются летние площадки-кафе. Правда, пока клиентов нет

Ничего, распогодится... И жизнь снова наполнит улицы городов мира, в том числе и нашего любимого Бреста.

На улице Советской в Бресте появляются летние площадки-кафе. Правда, пока клиентов нет

На улице Советской в Бресте появляются летние площадки-кафе. Правда, пока клиентов нет

На улице Советской в Бресте появляются летние площадки-кафе. Правда, пока клиентов нет

На улице Советской в Бресте появляются летние площадки-кафе. Правда, пока клиентов нет

Между тем, выглядит вполне себе уютненько.

На улице Советской в Бресте появляются летние площадки-кафе. Правда, пока клиентов нет

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Теги: Брест
 
 
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  Впрочем, вероятно вечерком тут народу побольше. Утром в воскресенье как-то уж совсем всё печально - никого. Только скучающий бармен тщательно протирает посуду в...
 
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