На улице Советской в Бресте появляются летние площадки-кафе. Правда, пока клиентов нет

Источник материала: Виртуальный Брест

Впрочем, вероятно вечерком тут народу побольше. Утром в воскресенье как-то уж совсем всё печально - никого. Только скучающий бармен тщательно протирает посуду в ожидании заказа.





Ничего, распогодится... И жизнь снова наполнит улицы городов мира, в том числе и нашего любимого Бреста.

















Между тем, выглядит вполне себе уютненько.