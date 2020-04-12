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На улице Советской в Бресте появляются летние площадки-кафе. Правда, пока клиентов нет
12.04.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Впрочем, вероятно вечерком тут народу побольше. Утром в воскресенье как-то уж совсем всё печально - никого. Только скучающий бармен тщательно протирает посуду в ожидании заказа.
Ничего, распогодится... И жизнь снова наполнит улицы городов мира, в том числе и нашего любимого Бреста.
Между тем, выглядит вполне себе уютненько.
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