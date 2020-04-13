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ВОЗ подтвердила достоверность и правдивость статистики по COVID-19 в Беларуси - Кочанова
13.04.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Статистика по COVID-19 в Беларуси абсолютно достоверная и правдивая. Это подтвердили и представители Всемирной организации здравоохранения, которые работали в республике с 8 по 11 апреля. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в программе "Главный эфир" на телеканале
"От граждан нашей страны ничего не скрывается. Та информация, которая поступает, абсолютно правдивая и достоверная. Представители ВОЗ подчеркнули это, когда посещали медицинские учреждения", - сказала Наталья Кочанова.
Экспертам ВОЗ предоставили информацию по каждому человеку, который заболел, контакты первого и второго уровней. "Проведена огромная работа. На сегодня сделано более 65 тыс. тестов. Эксперты были просто восхищены тем, что увидели", - отметила председатель Совета Республики.
Ситуацией владеет Президент Беларуси Александр Лукашенко, подчеркнула Наталья Кочанова. По ее словам, глава государства каждое утро анализирует статистику по COVID-19.
Миссия ВОЗ работала в Беларуси по приглашению Президента страны. Оценивались ситуация, принимаемые меры, подходы к оказанию медпомощи в Беларуси. Специалисты посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской областей.
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Статистика по COVID-19 в Беларуси абсолютно достоверная и правдивая. Это подтвердили и представители Всемирной организации здравоохранения, которые работали в...
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