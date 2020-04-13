«Прямые телефонные линии»

Источник материала: Кировец

11 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­ис­полкоме «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя облисполкома Валерий Анатольевич Малашко.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идео­логическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, средства массовой информации и информатизация.

Телефон: (8-0222) 50-18-69.

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11 апреля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями района проведет заместитель председателя Кировского райисполкома Татьяна Михайловна РУСЕЦКАЯ.

Телефон: 79-1-62.