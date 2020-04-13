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Помощь в возвращении на родину оказана более 6500 белорусам
Источник материала: ОНТ
Белорусские дипломаты продолжают работу по возвращению на родину застрявших за рубежом соотечественников. Помощь уже оказана более чем шести с половиной тысячам наших граждан.
Сложнее всего взаимодействовать с дальними странами – это Индия, Вьетнам, Шри-Ланка и Таиланд. В Министерстве иностранных дел уверяют, что прилагают все усилия, чтобы белорусы, ожидая вылета, находились в безопасных местах, имели доступ к продуктам питания и воде. Ведется работа и по возвращению соотечественников из европейских стран: так, 80 наших граждан приехали из Польши на автобусах, организованных при содействии посольства. Еще 11 белорусов ожидают возвращения из Черногории – дипломаты ищут способы их отправки.
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Белорусские дипломаты продолжают работу по возвращению на родину застрявших за рубежом соотечественников. Помощь уже оказана более чем шести с половиной тысячам...
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