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Вот так встреча... 19-летний водитель сбил на переходе 18-летнюю девушку. Все живы

13.04.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 11 апреля 2020 года в д.Слобудка Пружанского района 19-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 18-летнюю сельчанку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вот так встреча... 19-летний водитель сбил на переходе 18-летнюю девушку. Все живы

Девушка с травмами госпитализирована.

Установлено, что водительское удостоверение молодой человек получил меньше месяца назад.

 
 
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  Вечером 11 апреля 2020 года в д.Слобудка Пружанского района 19-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 18-летнюю сельчанку, которая переходила дорогу по...
 
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