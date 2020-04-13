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Вот так встреча... 19-летний водитель сбил на переходе 18-летнюю девушку. Все живы
13.04.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 11 апреля 2020 года в д.Слобудка Пружанского района 19-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 18-летнюю сельчанку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девушка с травмами госпитализирована.
Установлено, что водительское удостоверение молодой человек получил меньше месяца назад.
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Вечером 11 апреля 2020 года в д.Слобудка Пружанского района 19-летний водитель "Фольксвагена" совершил наезд на 18-летнюю сельчанку, которая переходила дорогу по...
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