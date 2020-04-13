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Доллар можно найти дешевле 2,47 рубля. Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели

13.04.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль продолжает укрепляться к доллару. В последний раз на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос по отношению к белорусскому рублю 1 апреля — на 0,45% — до 2,5973 рубля. После это рубль укреплялся по отношению к американской валюте. Сегодня на начале торгов нацвалюта продолжает расти к доллару. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы продажи и покупки сейчас выставляют банки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,75 рубля (Банк БелВЭБ и БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,701 рубля (Paritetbank).

Выгоднее всего сдавать евро в Технобанке — 2,69 рубля.

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,515 рубля (Белорусский народный банк), а самый низкий — 2,466 рубля (Paritetbank).

Выгоднее всего сдавать доллар в Альфа-Банке и Технобанке (2,46 рубля).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы продажи и покупки сейчас выставляют банки.
 
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