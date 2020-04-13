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Доллар можно найти дешевле 2,47 рубля. Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели
Источник материала: Tut.by
Белорусский рубль продолжает укрепляться к доллару. В последний раз на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар
Самый высокий курс продажи банком евро — 2,75 рубля (Банк БелВЭБ и БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,701 рубля (Paritetbank).
Выгоднее всего сдавать евро в Технобанке — 2,69 рубля.
Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,515 рубля (Белорусский народный банк), а самый низкий — 2,466 рубля (Paritetbank).
Выгоднее всего сдавать доллар в Альфа-Банке и Технобанке (2,46 рубля).
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы продажи и покупки сейчас выставляют банки.
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