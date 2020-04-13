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В Конго обстреляли самолёт, который должен был увезти туристов

13.04.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В аэропорту Конго обстреляли пассажирский самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло на стоянке в воздушной гавани города Пуэнт-Нуар.

В Конго обстреляли самолёт, который должен был увезти туристов

Лайнер французской авиакомпании должен был вывезти из Африки туристов, которые застряли там из-за пандемии. Поскольку в момент атаки на борту самолёта не было ни экипажа, ни пассажиров, обошлось без пострадавших.

Из-за пандемии пассажиропоток в Германии снизился на 98 %

В Конго обстреляли самолёт, который должен был увезти туристов

Однако воздушное судно было серьёзно повреждено. На фюзеляже остались отверстия от пуль. Вылет пришлось отложить на сутки, чтобы заменить лайнер. 

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Новости мира. В аэропорту Конго обстреляли пассажирский самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло на стоянке в воздушной гавани города...
 
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