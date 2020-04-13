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Аграрии засеяли более чем 80% отведённых площадей
Источник материала: ОНТ
Брестская, Гомельская и Могилевская области первыми завершили сев ранних яровых.
Всего эти культуры уже засеяли более чем на 80% отведённых под них площадей. Это данные Минсельхозпрода на утро. К окончанию этого этапа приближаются хозяйства Минщины и Гродненщины. А вот в северном регионе пока яровыми засеяли только треть полей. Всего под эти культуры отведено свыше двух с половиной миллионов гектаров. Завершить посевную в кратчайшие сроки – поручение Главы государства.
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Брестская, Гомельская и Могилевская области первыми завершили сев ранних яровых. Всего эти культуры уже засеяли более чем на 80% отведённых под них площадей. Это...
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