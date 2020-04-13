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В Ивьевском районе Audi с компанией молодежи вылетела в кювет и перевернулась
Источник материала: Tut.by
Бесправник опрокинул Audi в кювет в Ивьевском районе,
Авария произошла 12 апреля, около 04.00. По информации инспекторов, 18-летний водитель Audi ехал по трассе Лаздуны — Довнары. На закруглении дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.
Кроме водителя, в автомобиле ехали три пассажира. В результате ДТП травмы получила 18-летняя девушка, ее госпитализировали. Водитель и еще два пассажира серьезно не пострадали.
Сотрудники ГАИ выяснили, что парень, управлявший легковушкой, не имел прав.
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В результате ДТП травмы получила 18-летняя девушка, ее госпитализировали.
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