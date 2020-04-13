«Яндекс» начал показывать уровень самоизоляции жителей крупных городов Беларуси

Источник материала: ОНТ

Уровень самоизоляции жителей столицы, а также других крупных городов Беларуси теперь можно смотреть на карте «Яндекса».

Этот показатель оценивается по пятибалльной шкале. Чем выше балл, тем меньше людей на улице.

По данным на утро 13 апреля, уровень самоизоляции в городах Беларуси находился на отметке чуть более двух баллов.

Эта статистика составляется на основе данных сервисом «Яндекса», т.е. учитываются те люди, которые пользуются сервисами компании, поэтому полную картину отследить таким способом невозможно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram