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Спад сезонных заболеваний ОРВИ и выявляемых пневмоний отмечается в Беларуси

13.04.2020 14:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спад сезонных заболеваний ОРВИ и выявляемых пневмоний отмечается в Беларуси

В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ, а также выявляемых пневмоний. Данная тема обсуждалась сегодня во время совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.  

Как отметил Президент, он каждые сутки анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране. Опираясь на имеющуюся информацию и представленные графики, отмечаются некоторые положительные тенденции. 

Вместе с этим Президент попросил людей подходить ко всему взвешенно, в частности к использованию средств индивидуальной защиты. 

Также Глава государства заявил, что за последние дни, например в Витебской области, значительно сократился прирост количества новых пневмоний.  

Александр Лукашенко отметил, что нельзя успокаиваться, особенно касаемо пневмоний. Отчасти это связано и с неустойчивой весенней погодой. 

Также Президент добавил:

Снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями в стране подтвердил и министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. 

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В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ, а также выявляемых пневмоний. Данная тема обсуждалась сегодня во время совещания у Президента Беларуси...
 
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