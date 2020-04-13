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Спад сезонных заболеваний ОРВИ и выявляемых пневмоний отмечается в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ, а также выявляемых пневмоний. Данная тема обсуждалась сегодня во время совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом
Как отметил Президент, он каждые сутки анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране. Опираясь на имеющуюся информацию и представленные графики, отмечаются некоторые положительные тенденции.
Вместе с этим Президент попросил людей подходить ко всему взвешенно, в частности к использованию средств индивидуальной защиты.
Также Глава государства заявил, что за последние дни, например в Витебской области, значительно сократился прирост количества новых пневмоний.
Александр Лукашенко отметил, что нельзя успокаиваться, особенно касаемо пневмоний. Отчасти это связано и с неустойчивой весенней погодой.
Также Президент добавил:
Снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями в стране подтвердил и министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
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В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ, а также выявляемых пневмоний. Данная тема обсуждалась сегодня во время совещания у Президента Беларуси...
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