Спад сезонных заболеваний ОРВИ и выявляемых пневмоний отмечается в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ, а также выявляемых пневмоний. Данная тема обсуждалась сегодня во время совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметил Президент, он каждые сутки анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране. Опираясь на имеющуюся информацию и представленные графики, отмечаются некоторые положительные тенденции.

Вместе с этим Президент попросил людей подходить ко всему взвешенно, в частности к использованию средств индивидуальной защиты.

Также Глава государства заявил, что за последние дни, например в Витебской области, значительно сократился прирост количества новых пневмоний.

Александр Лукашенко отметил, что нельзя успокаиваться, особенно касаемо пневмоний. Отчасти это связано и с неустойчивой весенней погодой.

Также Президент добавил:

Снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями в стране подтвердил и министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

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