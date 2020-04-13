Белтелерадиокомпания в преддверии Пасхи проведет прямые трансляции богослужений для христиан

Источник материала: Вороновская газета





В преддверии светлого праздника Воскресения Христова Белтелерадиокомпания организует онлайн-трансляции богослужений, которые в этом году верующих медиахолдинг организует в полном объеме и в прямом эфире.

Полный список трансляций.

16 апреля, 12.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция в Великий Четверг Чина умовения ног из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

17 апреля, 14.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Вечерни с выносом Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

17 апреля, 19.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Утрени с Чином погребения Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

18 апреля, 13.15, телеканал «НТВ-Беларусь» – прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле).

18 апреля, 23.45, телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» – прямая трансляция Праздничного Богослужения на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

Белтелерадиокомпания приглашает всех верующих провести важные духовные дни дома и увидеть все богослужения в прямом эфире.

Также Пасхальное богослужение из Свято-Покровского собора организует ТРВК «Гродно Плюс». Так, трансляция в прямом эфире начнется в воскресенье 19 апреля в 10:00 одновременно в эфире канала, а также на официальном аккаунте в YouTube

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