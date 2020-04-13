Гражданина Латвии, находящегося в международном розыске, задержали пинские пограничники

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром в воскресенье военнослужащие погранзаставы «Сварынь» обнаружили на контрольно-следовой полосе следы, ведущие из Украины в Беларусь. Тревожная группа во главе с начальником заставы выдвинулась на место вероятного нарушения границы.





С помощью служебной собаки Джули были организованы поисковые мероприятия неизвестного, и он был задержан на пути к деревне Радостово Дрогичинского района.

Пограничники установили, что правонарушителем оказался 27-летний гражданин Латвии. С его слов он незаконно пересек границу, чтобы вернуться к месту постоянного проживания. Однако результат проверочных мероприятий показал, что задержанный скрыл от пограничников особый нюанс из своей биографии – иностранец находится в международном розыске по линии Интерпола.

За нарушение пограничного и миграционного законодательства он будет привлечен к административной ответственности и установленным порядком передан правоохранителям Латвии.