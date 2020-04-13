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Белорусский рубль укрепился к доллару, евро и российскому рублю
13.04.2020 16:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 апреля прошли очередные торги валютами.
По результатам торгов доллар подешевел на 0,0139 рубля — до 2,4613 рубля за доллар.
Евро снизился на 0,0097 — до 2,6963 рубля.
Российский рубль опустился на 0,0097 — до 3,3474 белорусского рубля за 100 российских.
Укрепление белорусского рубля происходит вслед за российским - после заключения сделки ОПЕК+, в результате которой нефтяные державы договорились снизить добычу. Ожидается, что приведет к росту цен на нефть.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 апреля прошли очередные торги валютами.
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