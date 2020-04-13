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Пожарные подошли к горящей «Газели» - спустя мгновение она взорвалась. Момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
В российском Архангельске у здания банка по неизвестной причине загорелась грузовая «Газель». На место прибыли пожарные: когда они приблизились к автомобилю, тот взорвался. Момент взрыва сняли из окна очевидцы: посмотрите, как все произошло.
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Взрыв сняли из окна очевидцы.
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