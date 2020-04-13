Пожарные подошли к горящей «Газели» - спустя мгновение она взорвалась. Момент попал на видео

Источник материала: Tut.by

В российском Архангельске у здания банка по неизвестной причине загорелась грузовая «Газель». На место прибыли пожарные: когда они приблизились к автомобилю, тот взорвался. Момент взрыва сняли из окна очевидцы: посмотрите, как все произошло.