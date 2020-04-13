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«Она перфекционистка. Она лучшая». Как Навка из девочки с лишним кило превратилась в икону спорта

13.04.2020 16:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию из России Татьяне Навке 13 апреля исполнилось 45 лет. По этому поводу SPORT.TUT.BY рассказывает интересные факты из биографии спортсменки. Партнер Навки уходил от нее к Анне Семенович, пять лет назад она вышла замуж за пресс-секретаря Владимира Путина и сегодня является одной из самых состоятельных женщин России. А ведь когда-то Навка выступала за Беларусь.


Татьяна Навка в объятиях своего второго мужа Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Фото: instagram.com/tatiana_navka

Навка боялась тренера так, как боялись Сталина

Татьяна Навка в фигурном катании с четырех с половиной лет. Впервые она встала на лед во дворце спорта «Метеор» в Днепропетровске, а в тринадцать лет ушла из одиночного катания в танцы на льду.

— Это стало для меня жуткой трагедией, — не скрывает Татьяна. —  В тот период за летние месяцы я выросла на двенадцать сантиметров, что привело к полной раскоординации: руки и ноги уже было не собрать (разладилась прыжковая техника. — Прим. TUT.BY). Вообще редко в одиночном катании встречаются высокие девочки. Как правило, таких сразу отправляют в танцы. И меня тренеры пугали: вот не прыгнешь, отдадим в танцы! Честно, накатывались слезы: «Танцы? Никогда в жизни».

Прошел год, как я не могла прыгать. Мама сказала: «Тань, давай просто попробуем! Не понравится — закончим с фигурным катанием». И вот я пришла на тренировку по танцам на льду, а там никто не прыгает и не падает, всё в удовольствие: танцы, музыка, партнеры-мальчики. Почувствовала блаженство.


Татьяна Навка (пятая слева) в группе своего первого тренера Тамары Ярчевской. Скриншот из шоу «Секрет на миллион» на НТВ

В 1988 году Навка пробилась в группу фигуристов тренера Натальи Дубовой и переехала в Москву, что интересно — без родителей. Жила то у друзей, то на съемных квартирах. На тренировках Дубовой будущей чемпионке приходилось несладко:

— Ее боялись так, как Сталина, — просто кошмар, — объясняет Татьяна. — После нее мне не страшно ничего в жизни. Конечно, я боялась ее. Казалось, что она издевается. Говорила себе: «Но она же это делает не для того, чтобы поиздеваться, а потому что хочет, чтобы из меня получилась чемпионка. Я все выдержу».

Потом у меня стал расти вес. Я весила 53 кг, а должна была — 52 кг. В шестнадцать лет этот килограмм, который туда-сюда, дает знать о себе на льду. Дубова закрывала меня между тренировками в балетном зале и оставляла охранника снаружи на случай, если захочу в туалет. Хотела, чтобы я занималась. Я не делала этого, так как сил после тренировок на льду не оставалось.

Жила я на съемной квартире под Москвой. Далеко было ехать. Некоторые тренировки заканчивались в 23.00. Ну куда маленькую девочку отправлять, когда на следующий день в 9.00 следующая тренировка? Ночевала в раздевалке. Спала на грязном диване, укрывшись пледом, а вокруг — крысы, тараканы. Плюс был в том, что не ела на ночь. Дубова оставляла мне только яблоко и чай.


Фото: instagram.com/tatiana_navka

— Днем у нас обычно было взвешивание, и вот однажды эти старые советские весы показали 53,5 кг, — продолжает Таня. — Я сама пришла в ужас, а Дубова, такая: «Что ты ела?» — «Два персика и чай». Дубова хотела ударить меня, считая, что ее обманывают, а я поехала на шатавшихся весах, ударилась о стенку и упала. Дубова схватила меня за шиворот: «Надевай кроссовки! У тебя сегодня кросс». Тут у меня взыграла гордость. Молча оделась и ушла.

Не подходила к телефону два дня. На третий день мне позвонил второй тренер — позвала на тренировку. Сказала, что Дубовой не будет. Пришла, потренировалась. К вечерней тренировке подошла Дубова. Она на меня не смотрела, «здрасьте» не сказала. А я работала, выкладывалась. Тренировка завершилась, уже уехала даже заливочная машина, и только я продолжала кататься. Дубова подозвала к себе: «Знаешь, Таня! Молодец, похудела! Ты меня извини, конечно, но пойми, что сделала я это специально, чтобы вырастить из тебя человека».

Навка выступала за Беларусь на двух Олимпиадах

В начале 90-х в России спортсмены часто чувствовали себя незащищенными и должны были сами позаботиться о том, как прокормиться. В 1992-м Татьяна Навка вместе с тренером Натальей Дубовой и партнером Самвелом Гезаляном подалась в Соединенные Штаты, где существовал запрос на развитие фигурного катания и где молодым спортсменам бесплатно предоставлялись лед и жилье.

Следующие пятнадцать лет Навка прожила в Штатах, а в спорте, кстати, до 1998 года представляла Беларусь.

— Кто не знает, я две Олимпиады (Лиллехаммер-1994 и Нагано-1998. — Прим. TUT.BY) выступала за Беларусь. И поэтому с Александром Григорьевичем мы старые добрые друзья! — написала Навка в Instagram после встречи с президентом Беларуси в ВИП-ложе стадиона «Лужники» в Москве во время финала чемпионата мира по футболу 2018 года. — Вот, встретились на футболе. Он обнял меня как родную! Очень рада встрече! PS: по-русски с 1991 года пишется — Беларусь. Вот такой урок белорусского языка.


Татьяна Навка вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко на финале ЧМ-2018 по футболу. Фото: instagram.com/tatiana_navka

Выступая под флагом Беларуси, Навка не смогла выиграть олимпийские медали. Самые значимые ее успехи в этот период — это пятое место на чемпионате мира 1994 года и четвертое место на чемпионате Европы 1995 года.

Партнер Навки уходил к Семенович, а Татьяна родила дочь в браке с тренером

В 1996-м сотрудничеством с Татьяной Навкой заинтересовался серебряный призер Игр в Лиллехаммере Александр Жулин, перешедший на тренерскую работу. Это Жулин поставил Навку в пару с Романом Костомаровым, когда был улажен вопрос о переходе фигуристки в сборную России.


Татьяна Навка вместе с мужем Александром Жулиным. Фото с сайта 7days.ru

С 1998 года Навка и Костомаров танцевали вместе, тренируясь в группе Натальи Линичук, в то время как Жулин из-за занятости в гастрольном туре исполнял роль тренера-консультанта.

— У нас часто случались ссоры только из-за того, что Татьяна постоянно опаздывала: то на полчаса, то еще больше, — говорит Костомаров. — Меня, пунктуального по натуре, это бесило. Тренировки начинались с испорченным настроением у меня, и я портил настроение ей. Иногда тренировки останавливались.

— Мы ругались. Постоянно были трения, крик, — подтверждает Татьяна. — В какой-то момент Роман пришел ко мне со словами: «Таня, я решил кататься с другой партнершей». Это была Анна Семенович (впоследствии солистка группы «Блестящие». — Прим. TUT.BY). Бред какой-то! Ну ссоримся, да. Все пары ссорятся. Спросила его: «Это твое решение?» — «Мое». Пришла к Линичук, а та передо мной глотала успокоительные таблетки: «Боже мой, девочка, не может быть! Я с ним поговорю». Так все и сошло на нет. Видела, как мой Рома катается с другой партнершей. К Аньке [претензий нет]. Надо быть дурочкой, чтобы отказаться от такого партнера.


Фото: instagram.com/tatiana_navka

Когда отношения с Костомаровым разладились, Навка была уже замужем за Александром Жулиным. Пара решила переехать в Нью-Йорк. Жулин вложил сбережения в акции сток-маркета, которые приносили доход, потому с финансами у него не было проблем. Семья приобрела роскошный таун-хаус на Гудзоне, а вскоре Навка забеременела.

— На следующий год я родила ребенка, а Роман все это время выступал, — продолжает рассказ Татьяна. — Потом позвонил мне: «Таня, прости! Я дурак. Послушал тренера… Понял, что должен кататься с тобой». Ладно, со мной [порвал тогда], но там Анька [Семенович жгла] — мы-то знаем нашу подругу. Говорят, в раздевалке все летало! У них отношения испортились еще хуже, чем у нас с Ромой. Я же обижена только на Линичук, которая разыграла передо мной ту сценку.

Олимпиада в Турине — звездный час Навки

Начиная с лета 2000 года Татьяна Навка и Роман Костомаров семь лет катались вместе, а тренировал пару Александр Жулин. Ребята подошли в качестве фаворита на Олимпийских играх 2006 года в Турине, ведь с 2004-го неизменно выигрывали золото на главных стартах: чемпионатах России, Европы и мира.


Татьяна Навка празднует победу в паре с Романом Костомаровым на Олимпийских играх 2006 года. Фото: Reuters

Индивидуальность фигуристов главным образом выражалась в произвольной программе — в танце «Кармен». При создании образа Навка вдохновлялась образом балерины Майи Плисецкой.

На Играх в Турине соперники Навки и Костомарова допустили ошибки: итальянцы Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо — в оригинальном танце, американцы Танит Белбин и Бенджамин Агосто — в произвольном танце. Татьяна и Роман, напротив, выступили сдержанно и без огрехов, что позволило им подняться на высшую ступень пьедестала. Их танец «Кармен» до сих пор выглядит актуально благодаря оригинальным поддержкам и страсти.

Посмотреть танец «Кармен» Навки и Костомарова на Олимпиаде 2006 года

— Помню, когда была маленькой, видела плачущую Ирину Роднину (трехкратную олимпийскую чемпионку в парном катании. — Прим. TUT.BY) на олимпийском пьедестале, — рассказывает Навка. — И вот я шла к своей олимпийской медали, и перед глазами у меня стояла Роднина. Думала, что буду так же стоять на пьедестале, и по щеке у меня покатится слеза. Это мечта всей жизни. Словами не передать, что чувствует человек, когда побеждает на Олимпиаде. И вот [после нашей с Ромой победы] зазвучал гимн, я вспомнила Роднину, но слеза не потекла. То есть я была счастлива, но недоумевала: «Где слеза?».

«Ледниковый период» и развод Навки с Жулиным

Летом 2006 года российская пресса сообщила о скором возвращении Татьяны Навки и Александра Жулина из Чикаго, где в последнее время жила семья, в Москву на постоянное жительство. На родине у Навки и Жулина не было жилья. Говорят, Навка попросила о помощи на встрече с президентом России Владимиром Путиным, и вопрос тут же был решен: ей выдали восьмидесятиметровую квартиру в центре столицы.


Татьяна Навка и Роман Костомаров на приеме у президента России Владимира Путина после победы в Турине-2006. Фото: instagram.com/tatiana_navka

Осенью 2007 года Навка и Жулин стали частью телевизионного шоу «Ледниковый период», чем значительно повысили популярность, но вместе с тем отдалились друг от друга.

— Незаметно, но быстро «ледниковый период» распространился на наши отношения, — считает Жулин. — Я наблюдал за женой и видел, что возникшее отчуждение ее не напрягает, а даже устраивает. Она дышит в Москве полной грудью, буквально купается в новых безграничных возможностях проявить себя. […] Моя любящая, терпеливая, юная жена и ученица превратилась во взрослую, независимую, сильную женщину, которой я не нужен.

«Желтая пресса» приписывала Навке роман с актером Маратом Башаровым, и жена Башарова Лиза присылала Жулину эсэмэски в духе: «Раскрой глаза! Мой муж и твоя жена встречаются!». Жулин сблизился со своей ученицей Натальей Михайловой (будущей женой), но из семьи уходить не хотел.


Фото с сайта 7days.ru

В 2010-м брак Навки и Жулина все же распался.

— На мой взгляд, мы расстались очень цивилизованно, — говорит Жулин. — Конечно, у меня было много негатива по отношению к Тане. Наверное, у нее по отношению ко мне — тоже. Но буквально три месяца — и все, отпустило. У нас общий ребенок. Когда особо нечего делить, все проходит нормально. Общаемся замечательно. Я ей программы ставлю. Она приходит на каток вместе с Ромой и помогает моим ученикам.

Дочери Навки и Жулина Александре сейчас девятнадцать лет. Она учится в МГИМО и строит карьеру певицы. Песни для нее писали в том числе известный продюсер Максим Фадеев и бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина: композиция «Влюбилась» — это их работа.

Видео: StarPro

Новая семья Навки с пресс-секретарем президента России

В 2010-м Татьяна Навка познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым на дне рождения общего друга. Навка обратила внимание на Пескова, когда тот закружил в танце свою партнершу. Вскоре Песков засобирался домой, как тут его остановила Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT. Симоньян представила ему Навку.

— Он говорит, что знал, что есть некая Навка, которая рекламирует краску для волос, — вспоминает о знакомстве со вторым мужем Татьяна. — К тому моменту много лет прошло со времен Турина-2006, так что он знал о Навке как о девушке из рекламы. Было приятно, что он обратил внимание. Но он совершенно не нравился мне внешне.

Я так думала — глупая девочка! Это однозначно не была любовь с первого взгляда. Он своим вниманием пробивался встретиться со мной. Долго сторонилась. А потом что-то щелкнуло: настолько талантливо, по-деликатному и по-джентльменски он это делал. С поцелуями рук. Никогда не переходил грань. Нежно взращивал во мне любовь. В какой-то момент поняла: «Господи, что же я столько времени вообще этого не замечала!»


Татьяна Навка вместе со вторым мужем Дмитрием Песковым. Фото: instagram.com/tatiana_navka

Говорили, что Песков был несчастлив в браке, в котором родилось трое детей — Мика, Лиза и Дени. Когда его жена Екатерина узнала о романе мужа с Навкой, решилась на развод.

— Никогда, ни одного раза я не ставила [ему] условий, — признается фигуристка. — Наоборот, говорила: «Я тебя прошу, не надо. Это глупо, неправильно». На что он отвечал: «Я не могу без тебя жить. Ты мне нужна. Если это не будешь ты, будет другой человек. Может быть, не сейчас, а через какое-то время, но будет обязательно».

Я, естественно, не верила. Принято же вешать девушкам лапшу на уши: как он влюблен, как ему невыносимо. Но сейчас, когда мы уже родные, я вижу ситуацию изнутри и понимаю, что со мной он действительно счастлив. Даже друзья, которые поначалу — что скрывать — отнеслись ко мне настороженно, меня приняли. Да и с детьми — хотя в такие моменты они особенно ранимы и уязвимы — нам удается строить добрые отношения.

Я никогда не посмею сказать о бывшей жене Дмитрия Сергеевича ни одного дурного слова. У каждого свой характер. Я скажу за себя. Я простая, самодостаточная, никому ничего не доказываю и никем не рулю.


instagram.com/tatiana_navka

В 2012 году Песков развелся. В 2014-м у него и Навки родилась дочь Надежда. Летом 2015-го пара устроила пышную свадьбу в Сочи.

— Она очень мудрая женщина, — отзывается о Навке Песков. — Ей приходится помимо прочего быть даже женщиной, потому что у нас на двоих очень много детей, которых мы в той или иной степени воспитываем. Это чрезвычайно сложная материя, но она с этим здорово справляется. Главное, что она заботится обо всех, любит всех.

Навка зарабатывает так много, что об этом пишет Forbes

Татьяна Навка регулярно участвовала в ледовых представлениях, которые делали ее коллеги, пока в 2017-м не представила публике собственное шоу «Руслан и Людмила». Оно получилось масштабным: дорогие декорации, дизайнерские костюмы, музыкальные партии Филиппа Киркорова, Ани Лорак и Александра Панайотова.


Фото: Алексей Колпаков, Tatler Russia

— На роль Черномора и сомнений не было, что надо приглашать Филиппа, — заверяет Навка. — Когда я ему предложила, он откликнулся, не задумываясь ни на секунду. Я ему сказала: «Филипп, подожди, ты даже не послушал материал. Может, тебе не понравится, ты же не знаешь». А он ответил: «Навка, все, за что ты берешься, не может не нравиться. Я согласен». Безумно приятно.

— Она перфекционистка. Она лучшая. Везде свой носик красивый сунет, — юморит Киркоров в адрес Навки.

В 2019-м Навка представила публике свое новое представление — «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Главную роль исполнила олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова.


Фото: instagram.com/tatiana_navka

Татьяна Навка дважды была доверенным лицом босса своего мужа Владимира Путина — на президентских выборах в России в 2012 и 2018 годах, а недавно попала в топ-20 самых состоятельных жен участников рейтинга Forbes «Власть и деньги — 2019», в котором оценивались доходы госслужащих России. Согласно представленным данным, вклад Навки в семейный бюджет составляет более 94 процентов — 218,6 млн рублей.

— Мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой, — сказала Навка в интервью петербургскому изданию «Фонтанка». — Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас.

Самое популярное видео с Навкой на YouTube — танец с Кадыровым

Татьяна Навка преуспела в танцах на льду, однако в топе видео ее танцев на YouTube оказался не чемпионский прокат или номер из «Ледникового периода», а лезгинка вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Видео собрало больше трех миллионов просмотров.

Видео: VestiKavkaza

Далее по числу просмотров идет видео-«прожарка» Навки от основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. На третьем месте в списке самых популярных видео с Навкой на YouTube — наконец, танец на льду с актером Маратом Башаровым более чем десятилетней давности в проекте «Ледниковый период». Он собрал без малого два миллиона просмотров.

Видео: SemyonovaY

При подготовке материала были использованы фрагменты материалов Tatler, 7days.ru, телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ, YouTube-канала «Жасмин», YouTube-канала pravda24tv, YouTube-канала «Кубань 24».

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Олимпийской чемпионке по фигурному катанию из России Татьяне Навке 13 апреля исполнилось 45 лет. По этому поводу SPORT.TUT.BY рассказывает интересные факты из биографии...
 
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