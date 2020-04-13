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На юго-запад Техаса обрушился град размером с бейсбольный мяч
Источник материала: ОНТ
Американским фермерам придется подсчитывать убытки. На юго-запад Техаса обрушился град размером с бейсбольный мяч.
Удара стихии не выдержали десятки домов. Многие остались без электричества. Пострадали автомобили. К слову, чрезвычайная ситуация объявлена во многих районах США. Так, серия из 13-ти торнадо пронеслась по Миссисипи и Луизиане. Погибли по меньшей мере шесть человек.
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Американским фермерам придется подсчитывать убытки. На юго-запад Техаса обрушился град размером с бейсбольный мяч. Удара стихии не выдержали десятки домов....
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