Источник материала: ОНТ

Американским фермерам придется подсчитывать убытки. На юго-запад Техаса обрушился град размером с бейсбольный мяч.

Удара стихии не выдержали десятки домов. Многие остались без электричества. Пострадали автомобили. К слову, чрезвычайная ситуация объявлена во многих районах США. Так, серия из 13-ти торнадо пронеслась по Миссисипи и Луизиане. Погибли по меньшей мере шесть человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram