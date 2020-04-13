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На юго-запад Техаса обрушился град размером с бейсбольный мяч

13.04.2020 17:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На юго-запад Техаса обрушился град размером с бейсбольный мяч

Американским фермерам придется подсчитывать убытки. На юго-запад Техаса обрушился град размером с бейсбольный мяч. 

Удара стихии не выдержали десятки домов. Многие остались без электричества. Пострадали автомобили. К слову, чрезвычайная ситуация объявлена во многих районах США. Так, серия из 13-ти торнадо пронеслась по Миссисипи и Луизиане. Погибли по меньшей мере шесть человек.

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Американским фермерам придется подсчитывать убытки. На юго-запад Техаса обрушился град размером с бейсбольный мяч.  Удара стихии не выдержали десятки домов....
 
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