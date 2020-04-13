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Планируемые места установки датчиков контроля скорости

13.04.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 14 по 16 апреля апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 в Бресте на улицах: Пионерская (район дома №50) и проспект Машерова (район дома №67), а также в промежуток времени с 07:00 до 23:00 на путепроводе Варшавского шоссе будут работать мобильные датчики контроля скорости.

Планируемые места установки датчиков контроля скорости

Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дорог ограничена 60 км/ч.

Кроме этого, 14 и 16 апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 МКДС будут установлены на автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи» (330 километр), а 15 апреля в эти же часы в Барановичах на улице Тельмана (район дома№82). На первом участке дороги скоростное ограничение – 70 км/ч, на втором – 60 км/ч.

ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 14 по 16 апреля апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 в Бресте на улицах: Пионерская (район дома №50) и проспект Машерова (район дома №67), а также в промежуток...
 
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