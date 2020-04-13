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Планируемые места установки датчиков контроля скорости
13.04.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 14 по 16 апреля апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 в Бресте на улицах: Пионерская (район дома №50) и проспект Машерова (район дома №67), а также в промежуток времени с 07:00 до 23:00 на путепроводе Варшавского шоссе будут работать мобильные датчики контроля скорости.
Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дорог ограничена 60 км/ч.
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С 14 по 16 апреля апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 в Бресте на улицах: Пионерская (район дома №50) и проспект Машерова (район дома №67), а также в промежуток...
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