Планируемые места установки датчиков контроля скорости

Источник материала: Виртуальный Брест

С 14 по 16 апреля апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 в Бресте на улицах: Пионерская (район дома №50) и проспект Машерова (район дома №67), а также в промежуток времени с 07:00 до 23:00 на путепроводе Варшавского шоссе будут работать мобильные датчики контроля скорости.





Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дорог ограничена 60 км/ч.



Кроме этого, 14 и 16 апреля в промежуток времени с 07:00 до 19:00 МКДС будут установлены на автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи» (330 километр), а 15 апреля в эти же часы в Барановичах на улице Тельмана (район дома№82). На первом участке дороги скоростное ограничение – 70 км/ч, на втором – 60 км/ч.



ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.