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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бойцы МЧС спасли двух братьев на пожаре в Минске С ожогами их доставили в больницу. Сообщение о ЧП в четырехэтажном доме на улице Бородинской поступило спасателям накануне вечером. Когда пожарные прибыли на...

С ожогами их доставили в больницу. Сообщение о ЧП в четырехэтажном доме на улице Бородинской поступило спасателям накануне вечером. Когда пожарные прибыли на место, квартира была сильно задымлена. На полу комнаты находился хозяин и его брат - их спасатели передали медикам. В бессознательном состоянии с различными ожогами мужчин госпитализировали. Пожар удалось локализовать. Эвакуация не потребовалась. По предварительной информации, возгорание началось от незатушенной сигареты.