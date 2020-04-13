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Бойцы МЧС спасли двух братьев на пожаре в Минске

13.04.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

С ожогами их доставили в больницу. Сообщение о ЧП в четырехэтажном доме на улице Бородинской поступило спасателям накануне вечером. Когда пожарные прибыли на место, квартира была сильно задымлена. На полу комнаты находился хозяин и его брат - их спасатели передали медикам.  В бессознательном состоянии с различными ожогами мужчин госпитализировали. Пожар удалось локализовать. Эвакуация не потребовалась. По предварительной информации, возгорание началось от незатушенной сигареты. 

 
 
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С ожогами их доставили в больницу. Сообщение о ЧП в четырехэтажном доме на улице Бородинской поступило спасателям накануне вечером. Когда пожарные прибыли на...
 
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