В новых «Фантастических тварях» появится несколько персонажей из «Гарри Поттера»

Источник материала: Tut.by

В третьей части «Фантастических тварей» появятся несколько известных персонажей из «Гарри Поттера». Речь идет о леснике, хранителе ключей и преподавателе ухода за магическими существами «Хогвартса» Рубеусе Хагриде и Томе Реддле, то есть юном Волан-де-Морте. Об этом пишет The Independent.





По данным издания, лесничего Хагрида из «Хогвартса» может сыграть актер Робби Колтрейн, который играл этого персонажа в «Гарри Поттере». Издание считает, что если в третьей части «Фантастических тварей» действительно появится юный Волан-де-Морт и лесник из «Хогвартса» Рубеус Хагрид, это подтолкнет некоторых фанатов Гарри Поттера посмотреть все части «Фантастических тварей», третья из которых выйдет в конце 2021 года.

Известно, что режиссером фильма станет Дэвид Йетс (автор нескольких фильмов поттерианы), а сценаристами — Джоан Роулинг и Стив Кловз.

Серия фильмов «Фантастические твари» — это приквелы (фильмы, время действия которых происходит до событий ранее созданного произведения) фильмов о Гарри Поттере. «Фантастические твари» повествуют о событиях, произошедших за 65 лет до начала саги о Гарри Поттере.

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